Над российским регионом сбили пять беспилотников

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили 5 беспилотников ВСУ

Над территорией Орловской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Наш противник усилил давление на приграничные регионы. Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак, но наши доблестные защитники надежно охраняют небо над Россией», — сказал он.

Клычков поблагодарил российских военнослужащих за «неустанный труд и героизм». Он также добавил, что в результате атаки дронов пострадавших и повреждений нет.

Ранее украинский дрон-перехватчик случайно сбил поставленный ВСУ редчайший беспилотник Hawk. В украинские войска таких поступило менее десяти штук.