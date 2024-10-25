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21:49, 25 октября 2024Россия

Над российским регионом сбили пять беспилотников

Губернатор Клычков: над Орловской областью сбили 5 беспилотников ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Над территорией Орловской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Наш противник усилил давление на приграничные регионы. Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак, но наши доблестные защитники надежно охраняют небо над Россией», — сказал он.

Клычков поблагодарил российских военнослужащих за «неустанный труд и героизм». Он также добавил, что в результате атаки дронов пострадавших и повреждений нет.

Ранее украинский дрон-перехватчик случайно сбил поставленный ВСУ редчайший беспилотник Hawk. В украинские войска таких поступило менее десяти штук.

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      Артём Верейкин
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