ВСУ случайно сбили собственный редчайший беспилотник. За них заплатили почти 20 миллионов долларов

Украинские военные по ошибке сбили собственный редчайший беспилотник Hawk

Украинский дрон-перехватчик случайно сбил поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ) редчайший беспилотник Hawk. В украинские войска таких поступило менее десяти штук.

По данным «Русской Весны», Минобороны Украины заключило контракт на поставку 55 беспилотников Hawk стоимостью почти 20 миллионов долларов осенью 2022 года, однако возникли накладки. Тогда украинские журналисты провели собственное расследование. В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА Hawk, за которые Минобороны заплатило почти 20 миллионов долларов аванса. Контракт на 22 миллиона долларов подписали с компанией семьи бывшего депутата. К установленной дате компания поставила всего 4 беспилотника из обещанных 55. 3 Минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны.

В сентябре 2023 года в ВСУ поступило всего 9 американских дронов Hawk.

Фото: Eric Talmadge / AP

БПЛА Hawk называют королем дронов

Американские Global Hawk проводят постоянный мониторинг приграничных территорий России, регулярно совершая разведывательные полеты над Черным морем. Их разведывательная аппаратура позволяет вести наблюдение и снимать за сотни километров от интересующего их объекта. Выбор БПЛА типа RQ-4 Global Hawk в качестве основного средства ведения воздушной разведки и не случаен. Дрон с размахом крыла, достигающим 39,9 метра, многие эксперты считают королем беспилотников.

Аппарат может оставаться в воздухе без посадки и дозаправки до 36 часов, поддерживая при этом скорость около 570 километров в час. Перегоночная дальность превышает 22 тысячи километров, БПЛА способен долгое время барражировать на высоте свыше 20 километров.

На Украине заявили о планах нарастить производство дронов

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что приоритет — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты. Он уточнил, что Киев вложил 4 миллиарда долларов в развитие промышленности.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак требовал от Запада ускорить поставки вооружения. Он указал, что

Украина смогла увеличить производство оружия в шесть раз, но ей не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого. Приоритетны средства противовоздушной обороны, дроны и боеприпасы.

Украинский военный случайно выстрелил в два танка Leopard

В результате одна машина была полностью уничтожена, а вторая получила серьезные повреждения. «У них один клоун на "Леопарде", когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним!» — пересказал российский военкор историю военнослужащего.

По его словам, штатный снаряд калибра 120 миллиметров уничтожил ехавший впереди танк Leopard и сильно повредил следующий за ним. Теперь, скорее всего, будет проводиться служебное расследование.