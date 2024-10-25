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11:02, 25 октября 2024Силовые структуры

Наемника из Франции заочно осудили на 14 лет за участие в боевых действиях в составе ВСУ

В ДНР француза заочно осудили на 14 лет за наемничество

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республики (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 37-летнего гражданина Франции за участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с февраля по июль 2022 года иностранец приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Он получил оружие, а затем принял участие в боях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.

За свои действия француз получил вознаграждение, эквивалентное 315 тысячам рублей.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта к 25 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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