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15:13, 25 октября 2024Силовые структуры

Нападение на покупателей и сотрудников в российском гипермаркете попало на видео

Камеры наблюдения сняли нападение мужчины на покупателей в петербургском «Окее»
Начало событий в новости Раскрыты данные об оружии изрезавшего людей в российском гипермаркете

Камеры видеонаблюдения сняли момент нападения 44-летнего Юрия А. с ножами на покупателей и сотрудников в петербургском гипермаркете «Окей». Соответствующую видеозапись опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как сначала мужчина бросает в людей бутылки шампанского, а в момент, когда сотрудница магазина подошла к нему, чтобы успокоить, он выхватил ножи и набросился на нее.

В результате нападения ранения получили от четырех до шести человек. Злоумышленника задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Резня в гипермаркете «Окей» произошла днем 25 октября. При себе у нападавшего было два кухонных ножа. Он мог совершить преступление под воздействием запрещенных веществ.

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      Анна Габай
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