Нападение на покупателей и сотрудников в российском гипермаркете попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент нападения 44-летнего Юрия А. с ножами на покупателей и сотрудников в петербургском гипермаркете «Окей». Соответствующую видеозапись опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На кадрах видно, как сначала мужчина бросает в людей бутылки шампанского, а в момент, когда сотрудница магазина подошла к нему, чтобы успокоить, он выхватил ножи и набросился на нее.
В результате нападения ранения получили от четырех до шести человек. Злоумышленника задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.
Резня в гипермаркете «Окей» произошла днем 25 октября. При себе у нападавшего было два кухонных ножа. Он мог совершить преступление под воздействием запрещенных веществ.