Назван срок продления МЦД в другие регионы

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие с Москвой регионы начнется в 2025 году. Работа над этим займет три-четыре года, передает ТАСС со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.
Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Павелецкое, Ярославское направления и Московской железной дороги (МЖД). Первый этап реализации предполагает увеличение частоты движения поездов до региональных центров в три раза. В его рамках также будут приобретены новых поезда и частично модернизирована железнодорожная инфраструктура.
На втором этапе проекта частота движения поездов до региональных центров вырастет уже в шесть раз. Благодаря этому столичная агломерация увеличится с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Собянин отметил, что это позитивно повлияет не только на экономику Москвы, но и на экономику других регионов.
Ранее Собянин рассказал, что в будущем МЦД продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области.