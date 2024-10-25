Назван срок продления МЦД в другие регионы

Собянин: продление МЦД в другие регионы начнется в 2025-м и займет 4 года

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие с Москвой регионы начнется в 2025 году. Работа над этим займет три-четыре года, передает ТАСС со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Павелецкое, Ярославское направления и Московской железной дороги (МЖД). Первый этап реализации предполагает увеличение частоты движения поездов до региональных центров в три раза. В его рамках также будут приобретены новых поезда и частично модернизирована железнодорожная инфраструктура.

На втором этапе проекта частота движения поездов до региональных центров вырастет уже в шесть раз. Благодаря этому столичная агломерация увеличится с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Собянин отметил, что это позитивно повлияет не только на экономику Москвы, но и на экономику других регионов.

Ранее Собянин рассказал, что в будущем МЦД продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области.