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12:36, 25 октября 2024Экономика

Назван срок продления МЦД в другие регионы

Собянин: продление МЦД в другие регионы начнется в 2025-м и займет 4 года

Фото: АГН «Москва»

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие с Москвой регионы начнется в 2025 году. Работа над этим займет три-четыре года, передает ТАСС со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Павелецкое, Ярославское направления и Московской железной дороги (МЖД). Первый этап реализации предполагает увеличение частоты движения поездов до региональных центров в три раза. В его рамках также будут приобретены новых поезда и частично модернизирована железнодорожная инфраструктура.

На втором этапе проекта частота движения поездов до региональных центров вырастет уже в шесть раз. Благодаря этому столичная агломерация увеличится с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Собянин отметил, что это позитивно повлияет не только на экономику Москвы, но и на экономику других регионов.

Ранее Собянин рассказал, что в будущем МЦД продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области.

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      Александра Качан
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