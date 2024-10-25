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12:02, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Названо главное преимущество онлайн-знакомств

«ВКонтакте»: познакомившиеся онлайн пары быстрее начинают жить вместе

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Главное преимущество онлайн-знакомств было выделено в совместном исследовании сервисов «VK Знакомства» и «Домклик», которое показало, что познакомившиеся в интернете пары съезжаются на два месяца быстрее, чем те, что начинали общение в офлайне. Соответствующие данные раскрыли в пресс-службе «ВКонтакте».

Оказалось, что онлайн-пары съезжаются спустя 9 месяцев после знакомства, офлайн-пары — через 11. При этом для принятия решения о совместном проживании большинству достаточно семи месяцев с начала знакомства.

Основными плюсами совместного проживания участники исследования назвали создание семейного уюта, совместное планирование будущего и возможность проводить больше времени вместе. При этом последний пункт особенно популярен среди пар, которые познакомились в сети.

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      Анастасия Алимпиева
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