Названы самые мистические места для путешествий в России

Самым мистическим местом для путешествий признали Долину Смерти в Якутии

Долину Смерти в Якутии назвали самым мистическим местом для путешествий в России. Об этом сообщает Tvil.ru со ссылкой на опрос в соцсетях.

Так, за аномальную зону в долине реки Вилюй в Якутии проголосовали 24 процента опрошенных. На втором месте (22 процента голосов) оказался Город Мертвых (Даргавский некрополь) в Северной Осетии. Здесь находятся сотни усыпальниц из песка и известняка.

На третьем месте оказался горный массив Демерджи-Яйла в Крыму, за него проголосовали 12 процентов пользователей. Согласно легенде, глыбы камней обрушились здесь на кузнеца, который помогал завоевателям края.

Ранее сообщалось, что самым желаемым направлением для автопутешествий россияне назвали Черное море. В ходе опроса, проведенного ко Дню автомобилиста, выяснилось, что за 2024 год 53 процента респондентов отправлялись в путешествие на машине по России.