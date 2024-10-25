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20:03, 25 октября 2024Моя страна

Названы самые мистические места для путешествий в России

Самым мистическим местом для путешествий признали Долину Смерти в Якутии

Фото: Wikimedia

Долину Смерти в Якутии назвали самым мистическим местом для путешествий в России. Об этом сообщает Tvil.ru со ссылкой на опрос в соцсетях.

Так, за аномальную зону в долине реки Вилюй в Якутии проголосовали 24 процента опрошенных. На втором месте (22 процента голосов) оказался Город Мертвых (Даргавский некрополь) в Северной Осетии. Здесь находятся сотни усыпальниц из песка и известняка.

На третьем месте оказался горный массив Демерджи-Яйла в Крыму, за него проголосовали 12 процентов пользователей. Согласно легенде, глыбы камней обрушились здесь на кузнеца, который помогал завоевателям края.

Ранее сообщалось, что самым желаемым направлением для автопутешествий россияне назвали Черное море. В ходе опроса, проведенного ко Дню автомобилиста, выяснилось, что за 2024 год 53 процента респондентов отправлялись в путешествие на машине по России.

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      Варвара Кошечкина
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