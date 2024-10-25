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04:01, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Парень вышел на утреннюю прогулку и увидел жуткую картину

Фото: @Weird / Reddit

Пользователь Reddit рассказал на портале, что однажды, выйдя на прогулку, он увидел жуткую картину. Комментаторы высказали свои догадки по поводу его находки.

По словам парня, однажды утром он отправился гулять с собаками и, проходя мимо мусорного контейнера, заметил, что на его крышке что-то лежит. «На крышке были два маленьких предмета. Я по своей натуре немного любопытен, так что подошел поближе. (...) Это были глаза!!!» — добавил он. На опубликованных им фотографиях видно, что на крышке лежали два небольших глазных яблока, при этом других останков рядом не было.

Автор публикации отметил, что, вероятнее всего, он наткнулся на глаза лягушки, и задался вопросом, как части тела земноводного могли там оказаться.

«Вот поэтому нельзя сдерживать чих», «У мусорных контейнеров начали отрастать глаза», — пошутили комментаторы. Несколько человек также предположили, что к инциденту может быть причастна кошка. «Одна из моих кошек как-то оставила мне на траве вот почти такой же идеальный маленький лягушачий глаз», «Кошка моих свекра и свекрови проделывала то же самое с птицами», — написали они.

Ранее женщина поделилась на Reddit историей о том, как она решила посмотреть фотографии в телефоне мужа, чтобы удалить ненужные, и сильно испугалась. Ей посоветовали расторгнуть брак.

Их время пришло!

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      Маргарита Щигарева
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