Женщина решила посмотреть фото в телефоне мужа и сильно испугалась

Пользовательница Reddit с ником just-at-me-next-time поделилась историей о том, как она решила посмотреть фотографии в телефоне мужа, чтобы удалить ненужные, и сильно испугалась. Комментаторы посоветовали женщине развестись с супругом.

«Я разбирала фотогалерею мужа [в телефоне], он знает, что я делаю это время от времени. В его галерее полно бесполезных снимков, которые ему больше не нужны. Я делаю это, чтобы освободить память. Мы оба имеем полный доступ к телефонам друг друга», — рассказала женщина.

По словам героини истории, она случайно удалила нужный снимок, и зашла в корзину, чтобы восстановить его. Там женщина обнаружила сгенерированные нейросетью обнаженные фото ее подруг. В результате рассказчица испытала ужас. «У меня кровь застыла в жилах. Я (...) не могла дышать, мое сердце бешено колотилось», — описала она свои чувства от увиденного.

Через некоторое время женщина сообщила о своей находке супругу. «Он сказал мне, что сожалеет о том, что женился на мне, и задается вопросом, каково было бы жениться на моих подругах. (...) Он признался, что сам сгенерировал эти фото, никто ему их не пересылал», — пожаловалась пользовательница.

Многие комментаторы назвали поступок мужа рассказчицы отвратительным и призвали ее подать на развод. «Ваш муж подонок. Он жалеет, что женился на вас? Вы должны исполнить его желание», — написал один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она прочитала переписку мужа с друзьями. В результате она решила развестись с супругом после пяти лет брака.