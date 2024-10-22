Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:50, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Женщина решила посмотреть фото в телефоне мужа и сильно испугалась

Фото: Freestocks / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником just-at-me-next-time поделилась историей о том, как она решила посмотреть фотографии в телефоне мужа, чтобы удалить ненужные, и сильно испугалась. Комментаторы посоветовали женщине развестись с супругом.

«Я разбирала фотогалерею мужа [в телефоне], он знает, что я делаю это время от времени. В его галерее полно бесполезных снимков, которые ему больше не нужны. Я делаю это, чтобы освободить память. Мы оба имеем полный доступ к телефонам друг друга», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

По словам героини истории, она случайно удалила нужный снимок, и зашла в корзину, чтобы восстановить его. Там женщина обнаружила сгенерированные нейросетью обнаженные фото ее подруг. В результате рассказчица испытала ужас. «У меня кровь застыла в жилах. Я (...) не могла дышать, мое сердце бешено колотилось», — описала она свои чувства от увиденного.

Через некоторое время женщина сообщила о своей находке супругу. «Он сказал мне, что сожалеет о том, что женился на мне, и задается вопросом, каково было бы жениться на моих подругах. (...) Он признался, что сам сгенерировал эти фото, никто ему их не пересылал», — пожаловалась пользовательница.

Многие комментаторы назвали поступок мужа рассказчицы отвратительным и призвали ее подать на развод. «Ваш муж подонок. Он жалеет, что женился на вас? Вы должны исполнить его желание», — написал один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она прочитала переписку мужа с друзьями. В результате она решила развестись с супругом после пяти лет брака.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я был честен с Путиным». Президент Сербии объяснил причину отказа посетить саммит БРИКС в Казани

      Крокодилы опрокинули лодку и растерзали кричащего рыболова

      Мечтающей о сексе с бывшим любовником счастливой замужней женщине дали совет

      Разработчики назвали шлем Apple Vision Pro бесполезным

      52-летнюю Гвинет Пэлтроу призвали прикрыть соски на новых фото

      Женщина решила посмотреть фото в телефоне мужа и сильно испугалась

      Тревел-блогерша описала отличия США от России фразой «нас тут не поймут»

      Отставного полковника Квачкова заподозрили в дискредитации ВС РФ

      Средства ПВО отразили пятую атаку дронов за день в российском регионе

      Суд отказался рассматривать иск Дудя из-за внесения его в реестр иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше