PLOS Genetics: пластик оказался опасным для репродуктивной функции

Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что распространенный ингредиент пластика — бензилбутилфталат (BBP) — опасен тем, что вызывает разрывы в цепях ДНК, приводя к появлению яйцеклеток с аномальным числом хромосом. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Genetics.

Бензилбутилфталат (BBP) — это химическое вещество, добавляемое в пластик для повышения его гибкости и прочности. BBP содержится во многих потребительских товарах, таких как упаковка для пищевых продуктов, средства личной гигиены и детские игрушки. Ранее было установлено, что BBP воздействует на гормоны и репродуктивную функцию, однако его конкретное влияние на репродукцию оставалось неизвестным.

В новом исследовании ученые провели эксперименты на нематодах Caenorhabditis elegans, чтобы изучить влияние BBP на репродуктивные клетки. Они тестировали различные дозы BBP и наблюдали изменения в яйцеклетках. Оказалось, что BBP при уровнях воздействия, сходных с человеческими, вызывает окислительный стресс и разрывы ДНК в половых клетках, что приводит к клеточной гибели и образованию яйцеклеток с нарушенным числом хромосом.

Результаты показали, что BBP изменяет экспрессию генов, повышая окислительный стресс и вызывая серьезные повреждения ДНК, что снижает качество и целостность яйцеклеток. Ученые также отметили, что C. elegans метаболизирует BBP так же, как млекопитающие, и подвергается воздействию на аналогичных уровнях, что делает этот организм хорошей моделью для изучения влияния BBP на репродуктивную функцию у людей.

Помимо нарушения геномной целостности, ученые выявили, что BBP нарушает процесс мейотической сегрегации хромосом, что также приводит к появлению яйцеклеток с неправильным числом хромосом. Эти изменения могут быть критически важными для репродуктивного здоровья и приводить к серьезным последствиям для будущих поколений.

Авторы исследования подчеркивают, что их работа демонстрирует токсичность BBP для репродуктивной системы, особенно в условиях, которые аналогичны реальному воздействию этого химиката на организм человека.