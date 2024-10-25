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17:23, 25 октября 2024Силовые структуры

Подполковника российской полиции задержали при попытке дать взятку сотруднику ФСБ

В Петербурге задержали начальника районного ГАИ за взятку сотруднику ФСБ

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали начальника ГАИ по Центральному району при попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает издание 78.ru.

По данным издания, речь о подполковнике полиции Алексее Тимошенко, который решил дать взятку оперативнику, занимающемуся контролем подразделений МВД. Подполковник хотел принять на работу следователем в Петербурге приехавшую из Донецка знакомую, которая не прошла соответствующую проверку в ФСБ. Тимошенко пришел с предложением в контролирующую службу, те согласились, а в момент передачи денег провели оперативный эксперимент.

Подполковника доставили в Следственный комитет России (СКР).

14 августа в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали начальника ГАИ Аксайского района за систематическое получение взяток от подчиненных.

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      Владимир Седов
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