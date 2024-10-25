Подсчитано время на привыкание к новой работе

«Работа.ру»: на привыкание к новой работе уходит от недели до шести месяцев

В России 32 процента рекрутеров считают, что новому работнику нужно около двух-трех месяцев, чтобы привыкнуть к новой работе. Это показало исследование, проведенное сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению пяти процентов рекрутеров, новому сотруднику потребуется до одной недели, а о том, что этот срок должен составлять две-три недели, заявили 12 процентов.

Кроме того, 15 процентов компаний допускают, что работникам нужен месяц, а 32 процента, что на это уйдет около двух-трех. Еще 16 процентов назвали срок в четыре-шесть месяцев, а пять процентов сочли адекватным период привыкания, превышающий полгода.

Также выяснилось, что 15 процентов рекрутеров готовы оценивать эффективность нового сотрудника уже через две-три недели после начала работы. Аналогичный процент высказался за срок в один месяц.

В то же время 31 проценту работодателей нужно два-три месяца, прежде чем они сделают выводы о нанятом, а 18 процентов считают, что на это уйдет от четырех месяцев до полугода.

Исследование, проведенное Tiburon Research, показало, что 70 процентам россиян работа приносит удовольствие. Выяснилось, что 37 процентов ценят место занятости за близкий по духу коллектив, 33 процента — за поддержку коллег, а 32 процента — за открытое общение с начальством.