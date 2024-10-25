Популярная 59-летняя актриса порадовала фанатов снимками в бикини

59-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в бикини и порадовала фанатов

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фото в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала стройную фигуру в бикини белого цвета, оформленном тонкими завязками и золотистыми цепями. При этом образ знаменитости дополнили соломенная шляпа, солнцезащитные очки и макияж с акцентом на розовую помаду.

«Привет, славные воспоминания о лете», — подписала она пост, который набрал почти 77 тысяч лайков.

В сентябре Элизабет Херли показала откровенное видео со съемки для мужского журнала Maxim.