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10:21, 23 сентября 2024Ценности

Популярная 59-летняя актриса показала откровенное видео со съемки для мужского журнала

Актриса Элизабет Херли показала откровенное видео со съемки для журнала Maxim

Кадр: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное видео со съемки для мужского журнала Maxim. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах запечатлен бэкстейдж с фотосессии. 59-летняя звезда «Остина Пауэрса» позирует на фоне бассейна. На ней голубая рубашка, которую она надела на голое тело. Знаменитость сложила руки перед собой и продемонстрировала на камеру полуобнаженную грудь.

Ее образ дополнила массивная золотая цель. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в прическу с начесом.

В августе сообщалось, что Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила пользователей сети.

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      Карина Черных
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