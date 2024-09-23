Популярная 59-летняя актриса показала откровенное видео со съемки для мужского журнала

Актриса Элизабет Херли показала откровенное видео со съемки для журнала Maxim

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное видео со съемки для мужского журнала Maxim. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах запечатлен бэкстейдж с фотосессии. 59-летняя звезда «Остина Пауэрса» позирует на фоне бассейна. На ней голубая рубашка, которую она надела на голое тело. Знаменитость сложила руки перед собой и продемонстрировала на камеру полуобнаженную грудь.

Ее образ дополнила массивная золотая цель. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в прическу с начесом.

В августе сообщалось, что Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила пользователей сети.