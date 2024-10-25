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16:50, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик с ТНТ сравнил выступления перед американцами и россиянами

Чебатков заявил, что ему труднее выступать на английском языке, чем на русском

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Популярный в России стендап-комик из Казахстана, звезда шоу Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков сравнил выступления перед американцами и россиянами. На эту тему он высказался в проекте Main Even Podcast, видео вышло на YouTube.

Чебатков заявил, что ему было намного труднее выступать в США на английском языке, чем на русском. «У меня волнения было гораздо больше, чем на большом концерте в Нью-Йорке на русском языке, потому что я понимал, что происходит, люди пришли на меня», — отметил комик.

Ранее Чебатков назвал недостаток США. Комик признался, что во время пребывания в Америке, а также в Канаде, ему не понравилась еда. По словам юмориста, в этих странах повсеместно распространен фастфуд и еда привлекательна «на первобытном уровне».

До этого комик заявил о нежелании жить в Европе. Чебатков пояснил, что в европейских странах никогда не чувствовал себя своим.

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      Олег Давыдов
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