Посол в Британии прокомментировал позицию Лондона по ударам вглубь РФ

Дипломат Келин: Лондон не поддерживает удары вглубь РФ

Лондон не поддерживает удары вглубь РФ дальнобойнойным оружием и позиция по этому поводу пока не менялась, заявил ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

При этом он отметил, что все по этому вопросу «окутано информационным туманом, чтобы внести элемент неопределенности». «Но, как я сказал, есть подтверждение, что позиция не меняется и Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России», — сказал дипломат.

Келин добавил, что Британия зависит от позиции США по дальнобойным ракетам, потому что пуски британских Storm Shadow «напрямую зависят от получения американских разведданных».

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о снятии запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. По его словам, «только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей», и это президент России Владимир Путин.

