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08:35, 25 октября 2024Экономика

Предсказано повышение ключевой ставки до рекордного уровня

Bloomberg: аналитики ждут повышения ключевой ставки до 20 процентов

Фото: Globallookpress.com

Только двое из 11 опрошенных аналитиков заявили, что 25 октября Банк России сохранит ключевую ставку на отметке в 19 процентов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Большинство экспертов считают, что «ключ» вырастет до рекордного уровня в 20 процентов. В свою очередь, представитель Oxford Economics Татьяна Орлова предположила, что ставка повысится до 21 процента. Это связано как с ростом государственных расходов и тарифов на коммунальные услуги, так и с ослаблением рубля и желанием регулятора довести инфляцию до 4-4,5 процента в 2025 году.

Издание отмечает, что инфляционные ожидания в России не прекращают расти. Если в сентябре речь шла о 12,5 процента, то в октябре уже о 13,4 процента. В такой ситуации ЦБ, скорее всего, повысит его прогноз по инфляции на 2024 год.

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Экономист Renaissance Capital в Москве Олег Кузьмин предположил, что ключевая ставка дойдет до 20 процентов, хотя не исключил и более резкого повышения. Он также объясняет действия ЦБ в этом направлении бюджетными и тарифными планами властей.

Экономист Александр Исаков констатировал, что пока повышение «ключа» не смогло охладить инфляцию. Он полагает, что Банк России 25 октября, скорее всего, повысит ставку до 20 процентов и даст понять, что может увеличить ее еще сильнее, если это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в четыре процента.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко предположил, что Банк России начнет снижать ключевую ставку во II квартале 2025 года. А на заседании, которое состоится 25 октября, данный показатель, вероятнее всего, доведут до 20 процентов.

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      Кирилл Луцюк
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