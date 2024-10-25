Президент Армении подписал регламент комиссии по делимитации границ

Президент Армении Хачатурян подписал регламент комиссии по делимитации границ

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом страны регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президентского аппарата.

«24 октября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал закон "Об утверждении положения о совместной деятельности комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел возглавляемых ими стран доработать мирный договор для последующего подписания. В рамках встречи они также обсудили делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном.

Перед этим Пашинян подтвердил, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 90 процентов. Он подчеркнул, что Ереван и Баку согласовали основные формулировки будущего договора.

