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13:09, 25 октября 2024Бывший СССР

Президент Армении подписал регламент комиссии по делимитации границ

Президент Армении Хачатурян подписал регламент комиссии по делимитации границ

Фото: Thaier Al Sudani / Reuters

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом страны регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президентского аппарата.

«24 октября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал закон "Об утверждении положения о совместной деятельности комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел возглавляемых ими стран доработать мирный договор для последующего подписания. В рамках встречи они также обсудили делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном.

Перед этим Пашинян подтвердил, что проект мирного договора с Азербайджаном согласован на 90 процентов. Он подчеркнул, что Ереван и Баку согласовали основные формулировки будущего договора.

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      Александр Курбатов
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