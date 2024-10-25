Продавшую 17 детей женщину приговорили к казни в Китае

В Китае приговорили к казни похитившую и продавшую 17 детей женщину

Похитившую и продавшую 17 детей женщину по имени Юй Хуаин из юго-западной провинции Китая Гуйчжоу приговорили к смертной казни. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее Юй Хуаин уже приговаривали к смертной казни по обвинению в похищении и продаже 11 детей в период с 1993 по 1996 год. Судом установлено, что подсудимая и ее сообщник совершали преступные действия ради наживы. Как отмечает агентство, сообщник позже скончался.

Сообщается, что обвиняемая обжаловала первоначальный приговор, поэтому дело было направлено на повторное рассмотрение. В ходе детального изучения были раскрыты новые преступления женщины. Следствием было установлено, что детей похитили из 12 семей. Суд лишил Юй Хуаин пожизненно политических прав, а также конфисковал все ее имущество.

17 октября стало известно, что архиепархия католической церкви Лос-Анджелеса заплатит компенсацию 1353 мужчинам и женщинам, на протяжении десятилетий подвергавшимся сексуальному насилию со стороны священнослужителей.