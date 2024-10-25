Пропавшего перед собственной свадьбой военного из Дагестана нашли в тяжелом состоянии

Пропавшего перед свадьбой военного из Дагестана нашли в тяжелом состоянии

Вернувшегося из зоны спецоперации российского военного, который пропал прямо перед собственной свадьбой, обнаружили в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Свадьба должна была состояться утром 24 октября, однако за сутки до торжественного мероприятия мужчина пропал. К поискам подключили полицию, однако некоторое время выяснить ничего не удавалось. В республике ввели план «Перехват».

Вечером 25 октября мужчина сам вышел на связь с другом и сообщил, что находится в Каякентском районе Дагестана. Его нашли с ранениями в тяжелом состоянии. Пострадавший не успел рассказать, что произошло, так как его доставили в больницу.

Ранее жительницы Свердловской области, которые потеряли связь с мужьями, опознали их на видео из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Родственники бойцов обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой включить их имена в обменные списки.