Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 25 октября 2024Россия

Россиянки потеряли мужей и опознали их на видео из зоны СВО

Жительницы Урала потеряли мужей и узнали их на видео из зоны СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительницы Свердловской области, которые потеряли связь с мужьями, опознали их на видео из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Трое участников спецоперации с Урала пропали при выполнении задач в зоне боевых действий. Позже на Украине было опубликовано видео с пленными бойцами, которые называют свои имена, города и воинские части. Среди них оказались пропавшие россияне.

Родственники бойцов обратились к уполномоченному по правам человека в Татьяне Москальковой с просьбой включить их имена в обменные списки. Однако как скоро состоится обмен, неизвестно, отметили в пресс-службе омбудсмена.

18 октября Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских солдат. Такое же число украинских бойцов было передано Киеву. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Украинцы предали, они сбежали». У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями. Что в ней написано?

      Наемника из Франции заочно осудили на 14 лет за участие в боевых действиях в составе ВСУ

      В ЕС признали проигрыш Запада на Украине

      Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

      В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

      Российские морпехи устроили двойную засаду на колонну техники ВСУ в Курской области

      Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР

      Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

      Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в российском городе

      Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше