Россиянки потеряли мужей и опознали их на видео из зоны СВО

Жительницы Урала потеряли мужей и узнали их на видео из зоны СВО

Жительницы Свердловской области, которые потеряли связь с мужьями, опознали их на видео из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Трое участников спецоперации с Урала пропали при выполнении задач в зоне боевых действий. Позже на Украине было опубликовано видео с пленными бойцами, которые называют свои имена, города и воинские части. Среди них оказались пропавшие россияне.

Родственники бойцов обратились к уполномоченному по правам человека в Татьяне Москальковой с просьбой включить их имена в обменные списки. Однако как скоро состоится обмен, неизвестно, отметили в пресс-службе омбудсмена.

18 октября Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских солдат. Такое же число украинских бойцов было передано Киеву. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.