Прорыв трубы с кипятком оставил москвичей без света

На северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой, у жителей пропал свет

В жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с кипятком. Авария привела к короткому замыканию и оставила некоторых жителей без света, сообщает «360.ru» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме, которых находится недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе». Нарушилась целостность трубы с горячей водой. Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия. О причинах аварии и наличии пострадавших пока не известно.

Ранее в Волгограде из-за прорыва трубы затопило целый подъезд дома. Инцидент произошел на улице Писемского Кировского района города. В результате коммунальной аварии залило квартиры с пятого по второй этажи.

Одна из жительниц дома, убирая скопившуюся воду на кухне, едва не оказалась погребена под куском собственного потолка. В момент обрушения женщина успела среагировать и отползти, но под завалы угодила нога.