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16:42, 25 октября 2024Путешествия

Путешественник нашел в кровати отеля пугающую вещь и попросил помощи у пользователей сети

Фото: poverturf / Reddit

Путешественник нашел в кровати гостиничного номера пугающую вещь и спросил пользователей сети, для чего ее используют. Фотографией находки он поделился на форуме Reddit.

Автор рассказал, что лег на кровать в отеле и почувствовал, как его ногу что-то поцарапало. На снимке, прикрепленном к публикации, изображена согнутая игла на пластиковом наконечнике. Пользователи предположили, что это может быть одноразовая игла для инсулина.

Врачи в комментариях посоветовали мужчине немедленно сдать анализы на возможные заболевания, однако попросили не беспокоиться. Риск заражения в таком случае очень низкий, отметили они. «Ты можешь засудить отель за это», «Не хотел бы я быть на твоем месте», «Возможно, иглу даже не использовали, а просто уронили», — писали юзеры.

Ранее пользователи сети поспорили об этикете в салоне самолета из-за поведения одного из пассажиров American Airlines. Некоторые юзеры форума Reddit осудили автора публикации, который хотел, чтобы сидевший рядом попутчик закрыл шторку окна.

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      Марк Успенский
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