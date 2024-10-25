Путин назвал один из факторов успеха Российской армии на СВО

Путин заявил о синхронизации всех родов и видов армии России в ходе СВО

Одним из факторов успеха Российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) стала синхронизация всех родов и видов войск. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью с Ольгой Скабеевой для программы «60 минут». Видео с беседой журналистка опубликовала в Telegram.

Глава государства назвал несколько составляющих, которые повлияли на успешное продвижение российских войск, в том числе накапливаемый опыт и развитие военно-промышленного комплекса. «И еще одно обстоятельство — это синхронизация всех родов и видов вооруженных сил. Это синхронизация работы авиации, артиллерии, использование ракетной техники, в том числе и высокоточной, синхронизация со штурмовыми отрядами на земле. Вот где настоящие-то герои, ребята воюют прямо на передке, что называется», — сказал он.

Путин добавил, что озвученный им эффект дает сочетание опыта военнослужащих с повышением качества управления войсками.

Ранее глава государства заявил, что Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт. Он подчеркнул, что боевые возможности армии увеличились многократно. Кроме того, в стране продолжается работа над рядом перспективных систем вооружений.