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12:22, 25 октября 2024Мир

Путин похвалил Запад

Путин: риторика Запада по Украине изменилась, можно их похвалить за это

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Риторика Запада в отношении конфликта на Украине изменилась, такое изменение заслуживает похвалы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой, передает РИА Новости.

«За это можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», — подчеркнул российский лидер.

Путин прокомментировал высказывания западных политиков в отношении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что лидеры Запада постепенно отказываются от риторики о необходимости нанести стратегическое поражение России.

Ранее Путин призвал не обращать внимание на усталость Запада от Украины. Президент России подчеркнул, что Россия должна «не расслабляться» и продолжать проведение специальной военной операции.

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      Юрий Леонов
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