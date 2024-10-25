Путин призвал не обращать внимание на усталость Запада от Украины

Путин: не нужно обращать внимание на заявления об усталости Запада от Украины

России не нужно обращать внимание на заявления об усталости Запада от конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой, передает РИА Новости.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал не обращать внимания на заявления западных политиков на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Он подчеркнул, что Запад продолжает придерживаться риторики о стратегическом поражении России.

Ранее Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР. По его словам, главное, чтобы «осколки от взрыва реакции в Вашингтоне» не летели далеко.