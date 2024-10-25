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11:57, 25 октября 2024Мир

Путин призвал не обращать внимание на усталость Запада от Украины

Путин: не нужно обращать внимание на заявления об усталости Запада от Украины

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

России не нужно обращать внимание на заявления об усталости Запада от конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой, передает РИА Новости.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал не обращать внимания на заявления западных политиков на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Он подчеркнул, что Запад продолжает придерживаться риторики о стратегическом поражении России.

Ранее Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР. По его словам, главное, чтобы «осколки от взрыва реакции в Вашингтоне» не летели далеко.

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      Виктория Кондратьева
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