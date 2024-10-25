Путин прокомментировал попытки других стран обвинить Россию в беспорядках где-либо

Путин назвал полной чушью попытки обвинить Россию в беспорядках где-либо

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком прокомментировал попытки других стран обвинить Россию в беспорядках где-либо, назвав их полной чушью, сообщает ТАСС.

Иностранный политик обратил внимание на утверждения американского посольства о якобы создании в Республике Сербской лагерей, которые вместе с российскими силами планируют добиваться дестабилизации ситуации в Молдавии, назвав их не соответствующими действительности и отметив, что таким образом западные государства стараются оказывать давление.

«Попытки демонизировать Россию. Сегодня на пресс-конференции задавался вопросом, не мы ли стоим за беспорядками в некоторых западных столицах. Это полная чушь. Нам еще только этого не хватало. Да и инструментов у нас таких нет», — заявил, в свою очередь, Путин.

Ранее Додик рассказал, что Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но отказывается идти на такой шаг. Он пообещал проинформировать президента России о постоянном давлении, которое Запад оказывает на него.