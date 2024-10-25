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17:02, 25 октября 2024Экономика

Путин разрешил немецкому акционеру выйти из доли в аэропорту Пулково

Долю немецкой Fraport AG в уставном капитале Пулково выкупит Orbit Aviation LLC

Фото: Alexandr Zimovskoy / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 октября, разрешил немецкому акционеру Fraport AG продать 25 процентов доли в уставном капитале (УК) петербургского аэропорта Пулково. Согласно подписанному им указу, четверть доли в УК «Холдинга ВВСС» (ранее — ООО «Воздушные ворота Северной столицы»), управляющего аэропортом, приобретает Orbit Aviation LLC.

Для совершения сделки не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов, следует из текста указа.

В декабре 2023 года сообщалось, что правительство РФ забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково. При этом на портале правовых актов говорилось о планах по созданию «Холдинг ВВСС», которому отойдет определенная доля в уставном капитале управляющей компании аэропорта.

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      Лилиана Набиуллина
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