Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ФОМ: уровень доверия россиян президенту Путину составляет 77 процентов

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 77 процентов. Рейтинг раскрыт на портале социологической организации Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно информации ФОМ, за неделю уровень доверия главе государства снизился на один процентный пункт. Однако процент опрошенных россиян, положительно оценивающих работу президента не изменился — как и неделю назад деятельность Путина одобряют 79 процентов респондентов.

Опрос проводился с 18 по 20 октября, в нем приняли участи полторы тысячи респондентов из 104 населенных пунктов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий уровень доверия россиян президенту. Он предположил, что это связано в первую очередь с его ежедневной работой. При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.