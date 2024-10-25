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16:53, 25 октября 2024Россия

Раскрыто состояние пострадавших при резне в российском гипермаркете

Двое пострадавших при резне в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Кадр: Telegram-канал Mash

Двое пострадавших при резне в гипермаркете в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, всего пострадали шесть человек, включая самого нападавшего. Троих раненых доставили в Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Джанелидзе, еще троих — в больницу № 26.

«Что касается состояния пациентов в больнице № 26. Мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации», — рассказал Лисовец. Он добавил, что еще две пациентки находятся в состоянии средней степени тяжести в реанимации.

В свою очередь, директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил, что в тяжелом состоянии также находится пострадавшая, которая поступила в медучреждение с проникающим ранением грудной клетки. «[Зафиксировано] повреждение легкого, и развился гемоторакс, то есть это некоторое количество крови вытекло в грудной полости. Сейчас она находится в шоковой операционной», — сказал врач.

По его словам, еще один мужчина, а также сам нападавший получили повреждения легкой степени тяжести. Кроме того, устроивший резню россиянин находится в остром психозе и изолирован.

О нападении мужчины с ножом на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге стало известно днем 25 октября. Судя по появившемуся в сети видео, его при помощи тележек для продуктов обезвредили покупатели и сотрудники магазина. Преступником оказался 44-летний Юрий А., который прописан в доме недалеко от гипермаркета. Мужчину неоднократно видели возле магазина в неадекватном состоянии. По предварительным данным, перед нападением он мог употребить наркотики.

ЖЗЛ
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