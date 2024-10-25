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12:04, 25 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 25 и 26 октября

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

По данным ведомства, в пятницу, 25 октября, и субботу, 26 октября, местами в северо-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану, в лесничество или администрацию сельского поселения, — говорится в сообщении. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

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      Фариза Бацазова
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