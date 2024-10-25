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09:12, 25 октября 2024Экономика

Россиянам назвали оптимальный срок перехода на зимнюю резину

Роскачество: летние шины теряют свойства при похолодании ниже 7 градусов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

При переходе на зимнюю резину нужно ориентироваться на температуру воздуха. Оптимальный срок замены автомобильных шин назвали в Роскачестве, пишет RT.

Так, летние шины теряют свойства при похолодании ниже плюс 7 градусов Цельсия — они становятся жесткими, их сцепление с дорогой ухудшается. Это может привести к увеличению тормозного пути и снижению устойчивости автомобиля, предупредили специалисты.

«Рекомендуется менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура стабильно опускается до плюс 4 градусов Цельсия. Это важно, потому что даже при сухой дороге на морозе летние шины не смогут обеспечить безопасное вождение», — рассказали эксперты.

В Роскачестве отметили, что летние шины не рассчитаны на холод и снег — при низких температурах они будут изнашиваться быстрее. «Зимние шины, наоборот, спроектированы так, чтобы выдерживать холод, и использование их при отрицательных температурах продлевает срок их службы», — подчеркнули специалисты.

Ранее российским водителям посоветовали не ждать снега, чтобы заменить резину. Для поездок по городу автоэксперты порекомендовали выбирать фрикционные зимние шины, которые обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума.

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      Нина Ташевская
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