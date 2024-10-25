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09:00, 25 октября 2024Путешествия

Россияне массово полюбили поездки на Кавказ

Спрос на аренду посуточного жилья на Кавказе вырос на 80 процентов за год

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

За год спрос на аренду жилья посуточно в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос на 80 процентов. О том, что россияне массово полюбили отдых в этом регионе, сообщает сервис «Авито Путешествия», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным исследования, в сентябре 2024-го наибольшим спросом у туристов пользовались Ставропольский край (49 процентов всех бронирований) и Дагестан (29 процентов). Также россияне часто совершали поездки в Северную Осетию (12 процентов бронирований). В среднем путешественники останавливались в регионе на трое суток.

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По итогам месяца средняя стоимость аренды квартир на Кавказе составила 2,9 тысячи рублей. За такую стоимость можно было найти жилье в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае отдых стоил чуть дороже — в среднем 3 тысячи рублей за ночь.

При этом загородные дома в регионе можно было снять за 6,6 тысячи в сутки. Самые доступные цены оказались в Дагестане и Карачаево-Черкесии (5,9 и 6,2 тысячи рублей соответственно), а дороже всего такое жилье стоило в Северной Осетии (8,2 тысячи рублей).

Ранее стала известна стоимость самого дорогого железнодорожного круиза по России. Это путешествие на поезде «Жемчужина Кавказа», который еженедельно ходит из Москвы в Махачкалу. В нем есть сауна, бар, караоке и несколько ресторанов.

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      Мария Борисова
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