Россиянин похитил считающиеся культурной ценностью книги из-за желания их прочитать

В Петербурге осудили мужчину за похищение старинных книг

Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за похищение книг, считающихся культурной ценностью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статье 164 («Хищение предметов, имеющих особую ценность») УК РФ. Его наказание заменили на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы десяти процентов ежемесячно в доход государства.

3 марта осужденный похитил два пакета с книгами, среди которых были две энциклопедии 1900 и 1901 годов, а также четыре энциклопедии, изданные в конце XVIII века. Согласно заключению эксперта, эти книги являются культурной ценностью. Фигурант также похитил 13 томов Большой энциклопедии, которые вышли в начале XX века. По мнению эксперта, печатные издания относятся к особо ценным культурным ценностям.

Своими действиями похититель нанес ущерб владельцу в размере почти 48 тысяч рублей. При этом свою вину мужчина не признал. Он пояснил, что просто хотел почитать.

Ранее из квартиры ученого, одного из создателей советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли дорогостоящую коллекцию сочинений русского писателя Александра Пушкина.