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19:59, 25 октября 2024Силовые структуры

Россиянин заступился за девушку и получил ножевое ранение от оппонента

В Анапе полиция задержала мужчину, который приставал к женщине и ранил прохожего

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Анапе полиция задержала 48-летнего местного жителя, который приставал к женщине и ранил заступившегося за нее мужчину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном главке МВД.

В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, анапчанин во дворе многоквартирного дома начал приставать к местной жительнице. За нее заступился прохожий, чем спровоцировал конфликт. В результате спор перерос в драку, во время которой задержанный четыре раза ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали, он в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднику магазина в Новой Москве.

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