Россиянка избила и изрезала мать-инвалида

В Коми задержали дочь, избившую и изрезавшую мать-инвалида

В Коми задержали 59-летнюю местную жительницу, расправившуюся с 83-летней матерью-инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в квартире в селе Усть-Цильма дочь поссорилась с матерью на бытовой почве. Подозреваемая избила пенсионерку, а затем трижды ударила ее ножом в грудную клетку и живот. Пострадавшая не выжила.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Мурманске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с матерью.