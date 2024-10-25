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19:37, 25 октября 2024Силовые структуры

Россиянка избила и изрезала мать-инвалида

В Коми задержали дочь, избившую и изрезавшую мать-инвалида

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Коми задержали 59-летнюю местную жительницу, расправившуюся с 83-летней матерью-инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в квартире в селе Усть-Цильма дочь поссорилась с матерью на бытовой почве. Подозреваемая избила пенсионерку, а затем трижды ударила ее ножом в грудную клетку и живот. Пострадавшая не выжила.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Мурманске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с матерью.

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      Екатерина Кашурникова
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