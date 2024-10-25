Россиянка «припарковала» внедорожник на крышу легковушки

Жительница Владивостока случайно заехала на внедорожнике на крышу легкового авто

Жительница Владивостока случайно «припарковала» свой внедорожник на крышу легковой машины. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser заехал передними колесами на легковушку и сильно помял ее. «36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle», — рассказали в управлении МВД по российскому региону.

Выяснилось, что у женщины за рулем нет водительских прав — при этом от медицинского освидетельствования она отказалась. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о планах российских властей уменьшить число парковок у жилых домов с 2026 года. Инициатива должна снизить давление на транспортную сеть городов и побудить жителей страны чаще пользоваться общественным транспортом.