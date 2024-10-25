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07:50, 25 октября 2024Экономика

Россиянка «припарковала» внедорожник на крышу легковушки

Жительница Владивостока случайно заехала на внедорожнике на крышу легкового авто

Фото: Unsplash.com

Жительница Владивостока случайно «припарковала» свой внедорожник на крышу легковой машины. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser заехал передними колесами на легковушку и сильно помял ее. «36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle», — рассказали в управлении МВД по российскому региону.

Выяснилось, что у женщины за рулем нет водительских прав — при этом от медицинского освидетельствования она отказалась. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о планах российских властей уменьшить число парковок у жилых домов с 2026 года. Инициатива должна снизить давление на транспортную сеть городов и побудить жителей страны чаще пользоваться общественным транспортом.

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      Нина Ташевская
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