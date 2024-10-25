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10:14, 25 октября 2024Силовые структуры

Российские полицейские накрыли нарколабораторию в подвале

В Воронеже задержали двух мужчин, планировавших сбыть 41 килограмм наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Воронеже полиция задержала двух наркодельцов, планировавших сбыть 41 килограмм мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, фигуранты организовали нарколабораторию в подвале частного дома в закрытом коттеджном поселке в Железнодорожном районе. В интернете они приобрели специальное оборудование и прекурсоры. Сбывать наркотик планировали через тайники-закладки.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 5, статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Задержанные отправлены под стражу.

Ранее Челябинский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 46-летнего местного жителя, виновного в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере, и конфисковал его имущество.

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      Екатерина Кашурникова
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