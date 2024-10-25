Российским госслужащим бросились оборудовать комнаты психологической разгрузки

Сотрудникам госучреждений России закупят релакс-кресла и душ с мелодиями космоса

Сотрудникам госучреждений России бросились оборудовать комнаты психологической разгрузки — спрос на товары для них вырос на 320 процентов за год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сайт Госзакупок.

Речь идет о спортивных тренажерах, терапевтических креслах, коврах с эффектом звездного неба и другом оборудовании для отдыха, которое собираются поставить в специальные комнаты отдыха. Сейчас оформлены заявки на 77 позиций, тогда как за весь 2023 год их было 24. В основном их закупают социальные центры, суды, госорганизации, больницы и поликлиники.

Так, в Республике Коми на отдых сотрудников Регионального центра развития социальных технологий собрались потратить 340 тысяч рублей. Там появятся фибероптический душ с «чарующими мелодиями космоса», световое панно с умиротворяющими изображениями и множество пуфиков.

А министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области готово потратить почти 500 тысяч рублей на оснащении комнаты психологической разгрузки. Туда планируют поставить терапевтическое кресло-куб за 44 тысячи рублей, музыкальное кресло-подушку за 30 тысяч и напольный ковер с подсветкой «звездное небо» за 29 тысяч рублей.

Ранее москвичам предложили укрыться от людей в «капсулах спокойствия» за 700 тысяч рублей. Капсула изготавливается из металла толщиной пять миллиметров. Но по желанию стенки можно сделать вдвое толще. Вес может достигать полутора тонн. Поставить ее можно как на улице, так и вкопать в землю. Внутри есть складной столик, пара мягких сидений, как в купе поезда.