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17:36, 9 октября 2024Экономика

Москвичам предложили укрыться от людей в «капсулах спокойствия» за 700 тысяч рублей

В Москве начали продавать «капсулы уединения и спокойствия» за 700 тысяч рублей

Скриншот: Ресейл-платформа

В Москве начали продавать «капсулы уединения и спокойствия», где можно укрыться не только от людей, но и от воздействия окружающей среды. На объявления о продаже обратил внимание «Москвич Mag».

Капсула изготавливается из металла толщиной пять миллиметров. Но по желанию стенки можно сделать вдвое толще. Вес может достигать полутора тонн. Поставить ее можно как на улице, так и вкопать в землю. Внутри есть складной столик, пара мягких сидений, как в купе поезда. Еще есть два эвакуационных выхода на случай, если главная дверь будет заблокирована.

Еще в капсуле есть отсек для хранения предметов первой необходимости и лекарств, предусмотрено автономное освещение. Цены начинаются от 700 тысяч рублей, а собрать конструкцию можно за 30 минут.

По словам продавца, капсула идеально подойдет, чтобы «cпpятaтьcя oт разгневанной жены или назoйливoй тещи».

Осенью 2022 года покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бомбоубежищ. Сведения о наличии в здании или недалеко от него бункеров начали появляться в объявлениях о продаже квартир. Риелторы отмечали, что говорить о полноценном спросе на подобные помещения преждевременно.

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      Платон Щукин
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