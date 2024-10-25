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20:11, 25 октября 2024Путешествия

Российским туристам посоветовали не заселяться в определенные номера гостиниц

«Газета.Ru»: в номера гостиниц на первом этаже легко проникнуть преступникам

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российским туристам посоветовали не заселяться в определенные номера гостиниц — речь идет о комнатах на первом этаже. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк.

По ее словам, преступникам бывает легко проникнуть в номера на первом этаже отеля. Самыми безопасными она назвала комнаты на средних этажах — в случае экстренных ситуаций спасатели смогут без проблем вызволить постояльцев. Сорк также рекомендовала выбирать номера с глазком в двери и заранее выяснить, где находятся пожарные выходы.

Ранее неизвестный напал на бортпроводницу Air India ночью во время ее сна в отеле Radisson в Лондоне недалеко от аэропорта Хитроу. Отмечается, что примерно в 1:30 ночи, когда стюардесса находилась у себя в номере, злоумышленник набросился на нее с вешалкой для одежды.

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      Марк Успенский
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