Воюющий под Курском военный ВС РФ назвал главной задачей уничтожение техники ВСУ

Российский «истребитель танков» назвал основную задачу в Курской области. Его слова приводит пресс-служба Минобороны в Telegram.

Оператор БПЛА, работающий в паре с расчетом противотанкового ракетного комплекса «Фагот», назвал основной целью бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Дроны наблюдают, открываем огонь, ведем ракету, поражаем цель», — так описал он свою ежедневную работу в приграничном регионе.

Боец рассказал, что «Фагот» способен поражать в том числе и танки западного образца — Abrams и Leopard. Также военнослужащий рассказал о встрече с бойцами ВСУ на багги — легкой технике, способной перемещаться по бездорожью на большой скорости. «Отработали по ним», — добавил солдат.

Ранее российских бойцов наградили за уничтожение танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие получили 500 тысяч рублей. За первый подбитый в зоне спецоперации американский танк награда солдаты получили на порядок больше — пять миллионов рублей.