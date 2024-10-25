Российский школьник унижал учительницу и снимал происходящее на видео

В Башкирии школьник оскорблял учительницу и снимал происходящее на видео

В Башкирии школьник унижал учительницу и снимал происходящее на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Как видно на кадрах, снятых на уроке в российской школе, семиклассник называл преподавателя английского языка «шлюхой» и показывал ей средний палец. Женщина просила детей помочь успокоить одноклассника, но никто не откликнулся.

По данным канала, из-за оскорблений учительница написала докладную директору образовательного учреждения, после чего родителей должны вызвать на разговор.

Ранее школьники из Ростовской области ответили фразой «будешь у меня сосать» учительнице, которая позвала их на уроки. Юноши сняли на видео издевательства над педагогом и выложили в сеть. Увиденным заинтересовались руководители школы и сотрудники правоохранительных органов.