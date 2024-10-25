Российский суд арестовал четырех китайцев за похищение соотечественника и вымогательство

В Москве суд арестовал 4 китайцев за похищение соотечественника и вымогательство

В Москве суд арестовал четырех китайцев за похищение соотечественника и вымогательство крупной суммы денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Иностранцы будут под стражей до 23 декабря. Они проходят обвиняемыми по статьям 126 УК РФ («Похищение человека») и 163 УК РФ («Вымогательство»).

По версии следствия, фигуранты похитили и удерживали потерпевшего в помещении бани. Там они избивали его и требовали крупную сумму денег, взамен обещая освободить его.

Ранее в Москве суд арестовал двоих вымогателей, которые хватали на улице девушек, сажали их в свой автомобиль и отбирали деньги во время поездок по городу.