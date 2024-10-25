Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:15, 25 октября 2024Силовые структуры

Российский военный уклонился от службы и получил 5,5 года колонии

В Новосибирске осудили на 5,5 года военного за уклонение от службы

Фото: Globallookpress.com

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы младшего сержанта Исакова, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 11 мая 2023 года военный оставил часть и уехал в Новосибирск. Там он подрабатывал без официального устройства, скрывая статус военнослужащего. 22 июля Исакова задержали на станции метро «площадь Карла Маркса».

Отмечается, что мужина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части.

***
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      У погибшего польского наемника нашли предсмертную записку с проклятиями в адрес украинцев

      Мужчина-сексоголик рассказал о трудностях своей жизни

      В регионе России объяснили приказ направлять женщин рожать за тысячу километров

      В России возбудили уголовное дело на боевиков ВСУ за преступления против мирного населения

      В США назвали дату выхода обновленного B-52

      Россиянам предсказали опережающие темпы роста стоимости кредитов

      Подполье сообщило об ударе по портовой зоне в Одесской области

      Жители Японии рассказали об удивляющих их в россиянах вещах

      Посол в Британии прокомментировал позицию Лондона по ударам вглубь РФ

      Обглоданную собаками женщину нашли в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше