Российский военный уклонился от службы и получил 5,5 года колонии

В Новосибирске осудили на 5,5 года военного за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы младшего сержанта Исакова, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 11 мая 2023 года военный оставил часть и уехал в Новосибирск. Там он подрабатывал без официального устройства, скрывая статус военнослужащего. 22 июля Исакова задержали на станции метро «площадь Карла Маркса».

Отмечается, что мужина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части.