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08:25, 25 октября 2024Экономика

РЖД купила небоскреб в «Москва-Сити»

«Ъ»: компания РЖД почти полностью купила небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити»

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) почти полностью купила небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». О сделке сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

РЖД приобрела 350 тысяч квадратных метров в здании с общей площадью 400 тысяч «квадратов». В CORE.XP, которая выступала одним из консультантов компании, подтвердили факт сделки. Теперь РЖД принадлежат офисы общей площадью 200 квадратных метров, апартаменты и парковки на 100 тысяч квадратных метров, рассказал гендиректор CORE.XP Владимир Пинаев.

Остальные площади Moscow Towers занимают ретейл, заведения общепита и другая сопутствующая инфраструктура — они не вошли в контур сделки. Мнения экспертов по поводу стоимости актива расходятся. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша оценил стоимость переходящей к РЖД недвижимости в 160 миллиардов рублей, а руководитель департамента по работе с офисными площадями IBC Real Estate Екатерина Белова — в 227 миллиардов рублей.

Главный офис РЖД сейчас находится на улице Новой Басманной, недалеко от станции метро «Красные Ворота». Здание, известное под названием «Дом-паровоз», существует в нынешнем виде около 100 лет. Офис госкомпании разместили в нем в 2004 году.

Ранее компания «Транскат актив», принадлежащая владельцу промышленного холдинга «Акрон» Павлу Морозову, выкупила торговый центр «Наутилус» в центре Москвы. Символ эпохи Лужкова пытались безуспешно продать в течение нескольких лет. В итоге сделка прошла с многомиллионной скидкой.

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      Нина Ташевская
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