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14:10, 25 октября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на десятидневный потоп

В Самаре подвалы жилого дома затапливает уже 10 дней, вода поднялась на метр

Фото: Николай Никитин / ТАСС

Подвалы жилого дома в Самаре затапливает уже десять дней. На бездействие коммунальщиков собственники жалуются в сообществе «Самара город / Новости Самары» в соцсети «Вконтакте».

От последствий коммунальной аварии страдает дом по улице Ново-Садовой. В здании заливает все подвалы и бомбоубежище. За то время, пока медлила управляющая компания, вода поднялась на метр. Имущество, хранившееся в подвале, безвозвратно испорчено. В квартирах на первом этаже повысилась влажность, фундамент дома подмывается. Жильцы опасаются за электрику и состояние перекрытий.

На обращения в МЧС отвечают, что при отсутствии жертв необходимости оперативно вмешиваться в ситуацию они не видят. К откачке воды сотрудники управляющей компании приступили только пару дней назад, причем с малыми успехами: насос оказался нерабочим, и вода продолжает стоять в помещениях.

Ранее трубу с кипятком прорвало в Москве недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе». Авария вызвала короткое замыкание и оставила горожан без света.

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      Виктория Клабукова
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