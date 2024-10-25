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02:34, 25 октября 2024Путешествия

В Сербии высказались о визах для россиян

Вице-премьер Вулин: Сербия останется для россиян безвизовой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сербия останется для россиян безвизовой, заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Белград не намерен менять свою политику в отношении россиян. «Не будем вводить визы или делать что-либо подобное. Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию», — высказался он. Вулин отметил, что Сербия является открытой страной.

По его словам, Сербия для РФ не просто дружественная страна, а братская.

Ранее Вулин заявил, что готов отдать жизнь за сохранение хороших отношений его страны с Россией. Он подчеркнул, что продолжит говорить о необходимости сохранения диалога с Москвой, даже несмотря на поступающие в его адрес угрозы.

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      Марина Совина
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