Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 25 октября 2024Бывший СССР

Шор назвал причину голосования против Санду в России

Шор: диаспора в Молдавии проголосовала против Санду
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Диаспора Молдавии в России проголосовала против Майи Санду из-за фактического запрета ее членам участвовать в политической жизни страны. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, пишет ТАСС.

«В ответ на то, что им фактически запретили участвовать в политической жизни страны, они пришли на участки и проголосовали против Санду и ее продажного курса», — заявил он. По его словам, нынешний президент Молдавии навязывает гражданам республики в России «чуждые ценности».

Шор добавил, что Майя Санду сделала все возможное, чтобы диаспора на референдуме проголосовала не за нее. Причина в разделении «диаспоры на "правильную, европейскую" и "неправильную"».

20 октября прошли выборы президента Молдавии и референдум о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Согласно подсчетам ЦИК страны, диаспора молдаван в странах Европы перераспределила голоса в пользу интеграции республики. Итоговый результат за вступление в ЕС равняется 50,46 процентов голосов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог назвал три главные причины существенного влияния диаспоры на Западе на прошедшие выборы в Молдавии. При этом он отметил, что закрытие ряда участков в России из-за вопросов безопасности для голосующих, которую назвали власти Молдавии, не является убедительной причиной.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт на Ставрополье мужчины

      В Госдуме предложили альтернативу рекордному росту ключевой ставки в России

      Боец «Ахмата» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео

      В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

      Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

      Врач рассказала о влиянии чая на психику

      На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

      Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

      Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше