Шор назвал причину голосования против Санду в России

Шор: диаспора в Молдавии проголосовала против Санду

Диаспора Молдавии в России проголосовала против Майи Санду из-за фактического запрета ее членам участвовать в политической жизни страны. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, пишет ТАСС.

«В ответ на то, что им фактически запретили участвовать в политической жизни страны, они пришли на участки и проголосовали против Санду и ее продажного курса», — заявил он. По его словам, нынешний президент Молдавии навязывает гражданам республики в России «чуждые ценности».

Шор добавил, что Майя Санду сделала все возможное, чтобы диаспора на референдуме проголосовала не за нее. Причина в разделении «диаспоры на "правильную, европейскую" и "неправильную"».

20 октября прошли выборы президента Молдавии и референдум о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Согласно подсчетам ЦИК страны, диаспора молдаван в странах Европы перераспределила голоса в пользу интеграции республики. Итоговый результат за вступление в ЕС равняется 50,46 процентов голосов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог назвал три главные причины существенного влияния диаспоры на Западе на прошедшие выборы в Молдавии. При этом он отметил, что закрытие ряда участков в России из-за вопросов безопасности для голосующих, которую назвали власти Молдавии, не является убедительной причиной.

