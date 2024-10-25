Синди Кроуфорд показала архивное фото с голой грудью

Американская супермодель Синди Кроуфорд показала откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя манекенщица поделилась серией кадров с фотосессий времен молодости. Так, на одном размещенном снимке знаменитость предстала в трусах, оформленных пышными оборками. При этом она повернулась спиной к камере и прикрыла руками голую грудь.

«Возвращаюсь к некоторым из моих любимых съемок для вдохновения на Хеллоуин», — подписала звезда пост.

Ранее Кроуфорд похвасталась стройной фигурой на фото. Тогда супермодель выложила снимок, на котором предстала в слитном купальнике с атласным поясом на талии.